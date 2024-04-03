Китай вновь обновил список российских рыбных экспортеров

Продолжается регистрация в системе CIFER российских экспортеров рыбы и морепродуктов в Китай. В соответствующий перечень внесены еще три предприятия/судна.

Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

С обновленным Списком российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китайскую Народную Республику можно ознакомиться по ссылке https://ciferquery.singlewindow.cn/.

По данным НЦБРП, сейчас в перечень включено 880 объекта.

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