Китай вновь обновил список российских рыбных экспортеров
Продолжается регистрация в системе CIFER российских экспортеров рыбы и морепродуктов в Китай. В соответствующий перечень внесены еще три предприятия/судна.
Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
С обновленным Списком российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китайскую Народную Республику можно ознакомиться по ссылке https://ciferquery.singlewindow.cn/.
По данным НЦБРП, сейчас в перечень включено 880 объекта.
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