Добытчики минтая закрывают сезон с прибавкой

Российские рыбаки завершают спецпромысел минтая в зимне-весенний сезон с плюсом — ко 2 апреля добыто более 963 тыс. тонн. Это на 5% выше уровня прошлого года.

С 1 апреля, согласно правилам рыболовства, закрыт специализированный промысел минтая в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах. Скоро запрет вступит в силу и в Северо-Охотоморской подзоне. Ограничения вводятся в связи с началом массового нереста минтая.

Ход промысла обсудили на очередном штабе по организации добычи минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях. Отмечено, что суда переходят на промысел сельди: ее вылов ко 2 апреля вырос на 25% к уровню прошлого года — до 161 тыс. тонн.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в экспедиции участвуют около 90 крупнотоннажных и среднетоннажных судов. Безопасность обеспечивает спасательный буксир «Справедливый».

Также в районе промысла работает 21 транспортное судно, перегрузы контролируют 29 инспекторов погранслужбы. На добывающем флоте находятся 9 наблюдателей из дальневосточных филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По данным федерального агентства, ко 2 апреля общая загрузка рыбных холодильников в Приморском крае снизилась до 33%, в терминалах хранится 37,2 тыс. тонн свежемороженой продукции.

На подходе к морским портам региона находилось 30 судов с 43 тыс. тонн рыбной продукции, в том числе из минтая (32,7 тыс. тонн), сельди (5,4 тыс. тонн) и трески (0,9 тыс. тонн).

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