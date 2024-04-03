На пост главы Нацрыбресурса вернулся Алексей Романович

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» назначен Алексей Романович. С ноября занимавший эту должность Андрей Тарасенко возглавил Росморречфлот.

Алексей Васильевич Романович родился 5 февраля 1956 г. в Брестской области, сообщили Fishnews в пресс-службе Нацрыбресурса. В 1978 г. окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова, в 1995 г. — командный факультет Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова.

С 1978 по 2006 гг. Алексей Романович проходил военную службу в воинских частях и органах управления ВМФ. Закончил военную службу в должности начальника Административно-хозяйственного управления ВМФ — помощника начальника Главного штаба ВМФ. Капитан 1-го ранга в запасе. За время военной службы награжден орденом «За военные заслуги».

С 2006 по 2010 гг. работал начальником управления корпоративного имущества, а затем генеральным директором управляющей компании группы компаний «Истлайн» в московском международном аэропорту Домодедово.

С 2010 по 2013 гг. работал директором по организационно-правовым, хозяйственным вопросам и персоналу, а затем исполнительным директором инвестиционно-строительной компании «Импульс».

С 2013 по 2014 гг. был начальником управления делами Филиала МОЭСК — Северные электрические сети.

С 2014 г. по март 2017 г. работал начальником административного управления Федерального агентства по рыболовству.

С 24 апреля 2017 г. был назначен начальником управления делами федерального государственного унитарного предприятия «Национальные рыбные ресурсы».

21 августа 2017 г. был назначен на должность заместителя генерального директора — руководителя аппарата ФГУП «Нацрыбресурс».

С 2021 по июль 2023 гг. временно исполнял обязанности генерального директора Нацрыбресурса.

Приказом Росрыболовства от 29 марта 2024 г. № 104 вновь назначен врио генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс».

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