Рыборазведение в НАО собираются поддерживать субсидиями

В Ненецком автономном округе планируют разработать порядок субсидирования хозяйств, занимающихся воспроизводством рыбы. Сейчас в регионе работают пять таких предприятий.

Поручение о разработке порядка субсидирования губернатор Юрий Бездудный дал руководителю окружного департамента природных ресурсов, экологии и АПК Альберту Чабдарову. Об этом сообщили Fishnews в пресс-службе региональной администрации.

По словам Альберта Чабдарова, в регионе реализуются пять проектов по рыборазведению. Он отметил, что сейчас из прямых мер поддержки таких проектов применяется только «Агростартап». В прошлом году по этой программе одно из хозяйств получило 4,5 млн рублей.

«На эти деньги они уже приобрели здание и сейчас устанавливают оборудование. А запуститься планируют в этом году. На своем заводе они также будут заниматься воспроизводством сига», — рассказал руководитель профильного департамента.

В качестве дополнительных мер поддержки Альберт Чабдаров предложил ввести новый вид субсидии, по аналогии с формой поддержки животноводов, которая помогает строить в регионе новые фермы.

«Я не только поддержу. Я даю вам поручение отработать порядок, по которому мы могли бы поддерживать субсидиями те хозяйства, которые активно занимаются рыбовоспроизводством», — резюмировал губернатор.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews