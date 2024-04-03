Бывших рыбинспекторов Нижнего Поволжья обвиняют в вымогательстве взяток

В Астраханской области двух бывших сотрудников рыбоохраны обвиняют в вымогательстве и взяточничестве. По данным правоохранителей, в общей сложности злоумышленники получили от местных жителей более 220 тыс. рублей.

Фигурантам инкриминируют преступления, предусмотренные пунктами «а», «б», «в» статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, с вымогательством, в крупном размере).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, с марта по ноябрь 2023 г. инспекторы вымогали у местных жителей взятки в обмен на информацию о запланированных рейдах. Злоумышленников задержали при передаче денег, уточнили в следственном управлении СК РФ по Астраханской области.

Дело передано в Красноярский районный суд. Также прокурор подал иск о взыскании суммы незаконного обогащения.

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