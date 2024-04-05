Рыбинспекторы Приморья с начала года поймали более 600 нарушителей

Инспекторы Приморского теруправления Росрыболовства с января по март выявили и привлекли к административной ответственности в общей сложности 602 браконьера и других нарушителей рыбоохранного законодательства.

В ходе рейдов изъята продукция незаконного промысла и 344 орудия лова, в том числе 48 сетных общей длиной около 1,4 км, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Совокупный размер наложенных на нарушителей штрафных санкций составил 632 тыс. рублей. На сегодняшний день в государственную казну взыскано 531 тыс. рублей, отметили в ТУ.

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