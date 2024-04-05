Приморье открывает лодочную навигацию

В Приморском крае навигационный период для плавания маломерных судов откроется 6 апреля. Исключение — Пожарский и Тернейский муниципальные округа.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Кожемяко, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметили в региональном минГОЧС, решение о начале навигации принято, исходя из погоды и гидрологической обстановки на приморских акваториях.

Эксперты напомнили, что перед выходом в море судовладельцам необходимо проверять исправность судна, укомплектованность его необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России будут выходить в рейды и проверять соблюдение правил безопасного мореплавания, подчеркнули в пресс-службе краевого правительства.

В случае возникновения опасной ситуации необходимо звонить по единому телефону спасателей: 112.

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