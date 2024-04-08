Микроводоросли помогут освежить воздух в доме

Ученые Дальрыбвтуза получили патент на фотобиореактор для генерации кислорода в помещениях. В устройстве задействована микроводоросль хлорелла (Chlorella vulgaris).

Разработкой занимались проректор по стратегическому развитию, цифровизации и молодежной политике университета Павел Пастухов и руководитель научно-производственного департамента марикультуры Анастасия Политаева.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе университета, главная особенность фотобиореактора — повышение уровня концентрации кислорода при помощи фотосинтеза. Кислород генерируется в прозрачном корпусе, где культивируются микроводоросли. Емкость этого корпуса может варьироваться от 20 до 100 л.

При минимальном объеме конструкция способна произвести 343,2 л кислорода в сутки. Использовать изобретение можно дома, в офисе и даже в производственных помещениях, отметили в пресс-службе.

Отмечено, что опытная разработка была представлена на научно-образовательном форуме Fishery Skills в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 г.

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