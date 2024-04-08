Приморье внушительно прибавило по вылову пресноводной рыбы

Предприятия Приморского края с января по март освоили около 140 тонн пресноводной рыбы. Объем вылова по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем трехкратно.

За три месяца промысловые предприятия добыли на водоемах региона 138,2 тонны пресноводных видов рыб, в том числе 45,6 тонны в марте, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства. Отмечено, что результат на 207% превышает уровень 2023 г., когда было добыто 45 тонн.

Пока практически весь объем в этом году приходится на бассейн озера Ханка — 89,8%, или 124,1 тонны. На реке Раздольная поймано 4,6 тонны, в бассейнах внутренних водных объектов япономорского побережья — 9,4 тонны.

По видам рыб больше всего добыто сазана — 26,9 тонны, затем идут конь (16,8 тонны), толстолобики (16,7 тонны), карась (15,9 тонны), монгольский краснопер (14,1 тонны).

Сейчас, по данным ТУ, пресноводный промысел в Приморье ведут 14 предприятий.

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