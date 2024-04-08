Волжским осетровым готовят комфортные нерестилища

Каспийский филиал Главрыбвода продолжает работу по оздоровлению бассейна Волги в рамках нацпроекта «Экология». Сейчас идет расчистка Володарского нерестового массива.

Совокупная нерестовая площадь массива составляет более 15 тыс. га, на нем 196 каналов общей длиной 173,6 км, рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода. Нерестовый массив расположен в Володарском районе Астраханской области, в восточной части дельты Волги.

В учреждении обратили внимание, что нерестовые площади имеют большое значение в воспроизводстве рыбных запасов. Специалисты обеспечивают свободный заход рыб на нерест и последующий скат молоди.

«Очень важно, что эта работа способствует восстановлению осетровых», — подчеркнули в Главрыбводе.

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