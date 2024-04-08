Отходы рыбопереработки задействовали для получения коллагена

Научно-образовательный центр «Российская Арктика» совместно с индустриальными партнерами разрабатывают технологию эффективного выделения речного коллагена из отходов рыбопереработки.

Проекты научно-образовательного центра «Российская Арктика» были представлены на Межрегиональном симпозиуме «Региональные аспекты рыбного хозяйства» в Архангельске.

Одна из разработок — технология эффективного выделения речного коллагена из отходов рыбопереработки: голов, кишечника, чешуи рыб.

«Это ценнейший продукт, который используют в производстве косметики, пищевых БАДов, медицинских препаратов. Ученые подчеркивают, что коллаген, произведенный из кожи рыбы, усваивается в организме человека на 98%, тогда как его ближайший «конкурент», произведенный из шкур крупного рогатого скота, — только на 60-62%», — рассказали Fishnews в пресс-службе Северного (Арктического) федерального университета, на базе которого проходил симпозиум.

Проект научно-образовательный центр реализует совместно с индустриальными партнерами.

«Уже разработана технологическая схема производства коллагена из отходов рыбопереработки с учетом условий индустриального партнера. Кроме того, разработана и продукция, содержащая коллаген, учитывая форму удобную для потребителя, содержание коллагена проверено экспериментальным путем, — заявил научный руководитель НОЦ «Российская Арктика» Марат Есеев. — Мы отмечаем высокую степень готовности технологий к запуску в производство».

Также представитель научно-образовательного центра рассказал о разработках в сфере аквакультуры — технологиях разведения рыб ценных пород в системах замкнутого водоснабжения и рецептурах кормов, о возможностях использования беломорских водорослей.

Напомним, что научно-образовательный центр «Российская Арктика» был образован по распоряжению правительства. Регионами учредителями выступили Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, сейчас насчитывается 8 регионов. НОЦ объединяет вузы, научные организации, организации реального сектора экономики.

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