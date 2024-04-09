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Обезглавленный минтай перед заморозкой

Минтайщики завершают работу в Охотском море

По прогнозам науки, в последние дни сезона «А» минтаевой путины в Северо-Охотоморской подзоне сохранится благоприятная промысловая обстановка. К 8 апреля суммарный вылов составил 825 тыс. тонн минтая и 180 тыс. тонн сельди.

Охотоморская минтаевая путина подходит к финишу. С 10 апреля промысел прекратят суда в Северо-Охотоморской подзоне. В Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах лов завершился неделю назад с результатом 500,7 тыс. тонн (82,2% общего допустимого улова по району), что на 5,5 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО, в Северо-Охотоморской подзоне, напротив, нарастающий вылов на 8 апреля составил 310,9 тыс. тонн (90,8% ОДУ) — на 22,5 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату 2023 г.

С учетом промысла в Восточно-Сахалинской подзоне и прибрежного лова общий вылов минтая в Охотском море составил 825 тыс. тонн (76,3% ОДУ), отмечают ученые. В 2023 г. за этот период было освоено 811,3 тыс. тонн.

За минувшую неделю в Северо-Охотоморской подзоне район промысла расширился к северо-западу. Вылов минтая вели 26–31 крупнотоннажных и 10–11 среднетоннажных судов с результатами соответственно 162,5 тонны и 55,7 тонны на судосутки. Среднесуточный вылов увеличился с 4,3 тыс. тонн до 5,5 тыс. тонн.

На Восточном Сахалине работали от одного до шести крупнотоннажных судов с выловом 160,3 тонны на судо-сутки. Нарастающий вылов в этом районе достиг 13,1 тыс. тонн (10% ОДУ), что на 3,3 тыс. тонн меньше, чем год назад.

В ближайшие дни, по прогнозам ученых, ожидается благоприятная промысловая обстановка в Северо-Охотоморской подзоне. Среднесуточный вылов — в пределах 4,5–5,5 тыс. тонн, уловы крупнотоннажного флота — в пределах 145–155 тонн на судо-сутки, среднетоннажного — 45–55 тонн на судо-сутки.

На промысле сельди в Северо-Охотоморской подзоне на прошедшей неделе работало 19–26 крупнотоннажных и 7–9 среднетоннажных судов с результативностью 165,3 тонны и 44,8 тонн на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов сельди на 8 апреля составил 180 тыс. тонн (58,1%), он идет вровень с графиком прошлого года.

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