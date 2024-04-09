Водные объекты Урала предоставляют под аквафермы

В Свердловской области на аукцион выставили пять рыбоводных участков под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 26 апреля.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ площадью от 8,4 га до 58 га расположены на Завьяловском, Красноармейском и Исетском водохранилищах, а также на озере Тугулымском и реке Белой.

На трех участках предусмотрено осуществление индустриальной аквакультуры, на остальных — пастбищной. Стартовые цены лотов — от 6,7 тыс. до 46,4 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 16 мая в Тюмени. РВУ предоставляют на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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