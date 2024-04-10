Осетровая рыбалка лишила амурчан лодки

В Николаевске-на-Амуре двоих местных жителей приговорили к условным срокам за незаконную добычу осетра. Суд постановил использованное для рыбалки маломерное судно обратить в собственность государства, а сеть — уничтожить.

Фигуранты признаны виновными по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору), сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в августе 2023 г. мужчины незаконно добыли в Амуре при помощи маломерного судна и запрещенного орудия лова — сети — амурского осетра весом около 50 кг.

Нелегальную рыбалку пресекли сотрудники транспортной полиции, осетра выпустили в реку.

Осужденных, в зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступления, приговорили к пяти годам и пяти годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Маломерное судно, использованное для рыбалки, подлежит обращению в собственность государства, сеть — уничтожению. Приговор в законную силу не вступил.

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