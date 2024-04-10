По лососям предложили дополнительные меры регулирования

Министерство сельского хозяйства представило проект приказа о дополнительных мерах регулирования промысла тихоокеанских лососей на 2024 г. Ограничения предложены для бассейна Амура и Камчатки.

Проект приказа «Об установлении ограничений рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2024 году» опубликовали на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, возможные меры регулирования предложены со следующими формулировками:

«1. Закрыть по 31 декабря 2024 г. промышленное рыболовство тихоокеанских лососей:

во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации, прилегающих к территории Камчатского края в Охотском море, с ограничением по широте от 51°49' с.ш. до 52°25' с.ш. с применением ставных неводов с длиной центрального троса ставного невода, отсчитываемой от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону моря, более 1500 метров и имеющих более двух ловушек;

в заливе Корфа с применением ставных неводов с длиной центрального троса ставного невода, отсчитываемой от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону залива, более 1500 метров.

2. Закрыть по 31 декабря 2024 г. промышленное рыболовство тихоокеанских лососей в реке Амур:

с применением плавных сетей длиной более 100 метров;

с применением ставных неводов типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1000 метров ниже по течению от города Николаевска-на-Амуре (ниже линии с координатами 53°06'45'' с.ш. 140°42'10'' в.д. – 53°08'13'' с.ш. 140°41'25'' в.д.).

3. Закрыть по 31 декабря 2024 г. рыболовство тихоокеанских лососей в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в бассейне реки Амур:

с применением плавных сетей длиной более 100 метров при осуществлении рыболовства с предоставлением рыболовного участка;

с применением плавных сетей длиной более 75 метров при осуществлении рыболовства без предоставления рыболовного участка».

Подготовку к предстоящей «красной» путине планируется в апреле рассмотреть на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Весной ДВНПС традиционно рассматривает региональные стратегии организации промысла лососей.

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