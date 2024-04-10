Озера Западной Сибири ждут пользователей

В Новосибирской области на аукцион выставлены 32 озерных участка под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 13 мая.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 11 га до 337 га расположены на территории Здвинского, Краснозёрского и Чановского районов.

Стартовые цены лотов — от 8,8 тыс. до 269,6 тыс. рублей. Торги предполагается провести 21 мая в Новосибирске. Все РВУ предоставляются на 25 лет на условия совместного или обособленного водопользования.

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