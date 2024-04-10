На Ладоге развивается корюшковая путина

Предприятия Ленинградской области уже добыли на Ладожском озере 25 тонн корюшки. Суточные уловы в устье реки Волхов составляют около 6 тонн, ожидается, что они каждый день будут увеличиваться.

Массовый ход рыбы прогнозируется со второй декады апреля, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Квота на добычу ладожской корюшки в 2024 г. составляет 1224,9 тонны, право на ее промышленный лов имеют в общей сложности 24 организации и индивидуальных предпринимателя. Путина будет идти в устьях рек Волхов, Сясь и Свирь.

В прошлом году рыбаки Ладожского бассейна добыли 1225,2 тонны корюшки, это лучший результат за последние пять лет, отметили в областном правительстве.

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