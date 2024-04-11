Российский вылов перевалил за полтора миллиона тонн

К 10 апреля отечественные компании добыли более 1,6 млн тонн рыбы и морепродуктов, на 2% превысив уровень прошлого года. В Дальневосточном бассейне освоено 1,32 млн тонн (+6%).

На Дальнем Востоке хорошие показатели на промысле минтая (+6,3%), камбалы (+8,3%), сельди (+15%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

С плюсом к прошлому году идет добыча и в Северном бассейне: рыбаки освоили там почти 157 тыс. тонн — на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Выросли показатели на промысле мойвы (более чем в два раза), крабов (+23%), камбал (в 2,7 раза).

В Азово-Черноморском бассейне поймали свыше 10,6 тыс. тонн — это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вылов хамсы увеличился на 12%, тюльки — в 3,5 раза.

Кроме того, сохраняется прирост при освоении пресноводных видов рыб во внутренних объектах Восточно-Сибирского и Байкальского бассейнов, отметили в ведомстве.

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