Новый нацпроект по экспорту распространят на период до 2030 года

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» будет продлен на период до 2030 г., сообщили в Минпромторге. Сейчас, по данным ведомства, активно обсуждается формат обновленного документа.

В Министерстве промышленности и торговли рассчитывают, в новом напроекте по экспорту появится поддержка зарубежной инфраструктуры, развития транспортных коридоров, постоянных контейнерных линий. Об этом сообщил замминистра Василий Осьмаков.

«Это сложные программы, которые можно эффективно реализовать только с использованием цифровых сервисов. Поэтому в новом нацпроекте будут предусмотрены средства на развитие системы «Одно окно», на запуск этих мер», — рассказал представитель Минпромторга на сессии «Как цифровизация меняет экспорт?» в рамках форума-выставки «Россия».

Минпромторг разрабатывает новые инструменты поддержки, реализацию которых планируется начать уже с 2025 г., в том числе в рамках нового федерального проекта «Создание зарубежной инфраструктуры», сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Речь идет о создании промышленной инфраструктуры в опорных странах (12 направлений). Основными механизмами поддержки могут выступать льготное кредитование, вхождение в капитал проектной компании или компенсация скидки на поставляемые на объект оборудование и технику.

Кроме того, разрабатывается мера поддержки для логистических операторов по перевозке грузов из/в Россию на приоритетных направлениях: Латинская Америка, Африка, МТК «Север-Юг», Северный морской путь. Мера позволит получать участникам внешнеэкономической деятельности льготный тариф и дешевый конкурентный логистический сервис на перевозку продукции, отметили в министерстве. Эта работа будет согласовываться со Стратегией развития ВЭД на период до 2030 г.

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