На норвежском экспорте рыбы сказалась ранняя Пасха

Норвежский экспорт рыбы и морепродуктов за первый квартал сократился в денежном выражении к уровню предыдущего года — впервые за трехлетний период. Среди причин называют ситуацию на валютном рынке, сокращение физических объемов поставок и раннее празднование католическо-лютеранской Пасхи.

За первый квартал 2024 г. общая стоимость экспорта водных биоресурсов из Норвегии составила 40,2 млрд крон (более 3,7 млрд долларов). Это на 3%, или на 1,2 млрд крон (112 млн долларов), меньше показателя за аналогичный период прошлого года, отмечает отраслевой портал Seafood Source со ссылкой на информацию Норвежского совета по рыбе (Norwegian Seafood Council, NSC).

По словам генерального директора совета Кристиана Крамера (Christian Chramer), в январе и феврале слабая крона и высокие цены позволяли поддерживать динамику последних трех лет. Однако в марте ситуация на валютном рынке изменилась, что отразилось на снижении выручки.

Еще одной причиной гендиректор назвал сокращение физического объема экспорта лососевых (как выращенных, так пойманных в природной среде) в течение первого квартала. Одновременно уменьшились квоты на промысел таких важных экспортных видов, как треска, сельдь, скумбрия и камчатский краб, обратил внимание Кристиан Крамер.

Кроме того, раннее празднование Пасхи, по словам главы NSC, способствовало сокращению потребления рыбы и морепродуктов.

Несмотря на общее снижение, стоимость поставок на главный рынок для норвежской рыбопродукции — Евросоюз — выросла на 1%, достигнув 23 млрд крон (2,6 млрд долларов). Также на семь стран выросла география экспорта норвежских ВБР — до 137 государств, сообщает корреспондент Fishnews.

Больше всего за рубеж отправили лососевых — 246 560 тонн общей стоимостью 27,9 млрд крон (2,6 млрд долларов). Это на 6% ниже по объемам и на 2% по стоимости, чем годом ранее.

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