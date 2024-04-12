Счетная палата предложила меры по улучшению работы Нацрыбресурса

Счетная палата по итогам проверки использования госимущества «Национальными рыбными ресурсами» рекомендовала Росрыболовству выпустить стратегию развития предприятия, а также предложила ведомствам проработать вопрос о наделении ФГУПа правом взимать инвестиционные портовые сборы.

Счетная палата опубликовала отчет о результатах аудита использования федеральным предприятием «Национальные рыбные ресурсы» госимущества в рыбных терминалах морских портов.

Проверялся период 2021-2022 гг. и истекший к проведению контрольного мероприятия промежуток 2023 г.

СП пришла к выводу о недостаточной эффективности использования Нацрыбресурсом закрепленного за ним федерального имущества по итогам оценки соблюдения критериев аудита.

Отмечена проблема перепрофилирования объектов рыбных терминалов под перевалку других грузов. Этот вопрос ставило и само предприятие, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно выводам Счетной палаты, механизмы привлечения частных инвестиций в портовую инфраструктуру на практике реализуются не полностью. При этом Нацрыбресурс не в состоянии самостоятельно инвестировать в объекты капстроительства в связи с недостаточностью источников поступления прибыли.

По итогам аудита Счетная палата дала ряд рекомендаций. В частности, правительству предлагается рассмотреть вопрос о наделении Минсельхоза полномочиями по утверждению единых требований к форме договора аренды федерального имущества в морском порту, закрепленного за Нацрыбресурсом. При отсутствии таких общих требований условия, на которых заключаются договоры, существенно различаются — это не обеспечивает равный доступ хозяйствующих субъектов к использованию объектов портовой инфраструктуры, говорится в материалах контрольного мероприятия.

Росрыболовству палата рекомендует утвердить стратегию ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» на период от трех до пяти лет.

Также федеральным ведомствам предлагается проработать вопрос о наделении Нацрыбресурса правом взимать инвестиционные портовые сборы для капвложений в реконструкцию и модернизацию портовой инфраструктуры. Напомним, что введение нового портового сбора было предусмотрено федеральным законом, принятым в 2017 г.

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