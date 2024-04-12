ПИНРО начинает изучать рыбу неразведанной Арктики

Специалисты Полярного филиала ВНИРО принимают участие в совместной экспедиции с Русским географическим обществом на Земле Франца-Иосифа. Ученые должны получить новые знания о морской биоте северной части Арктики, в том числе о промысловых видах.

На архипелаг отправились заместитель руководителя ПИНРО Константин Соколов и ведущий специалист лаборатории морских биоресурсов Николай Лукин. Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, в условиях многолетнего потепления Северного Ледовитого океана, начавшегося в первом десятилетии ХХ в., большой интерес представляют изменения арктической биоты, включающей промысловые виды рыб и беспозвоночных.

Ученые отметили, что пока существуют лишь отрывочные сведения о планктонном и рыбном сообществах вод российской Арктики в целом и западной ее части. Это затрудняет изучение многолетних экосистемных изменений.

«Продолжительное потепление арктических морских вод способствовало проникновению и адаптации в баренцевоморской экосистеме видов северотихоокеанского происхождения (краб-стригун опилио, камчатский краб, горбуша, минтай)», — обратили внимание в ПИНРО.

В ходе экспедиции предполагается выполнить сбор первичных данных о состоянии среды обитания гидробионтов, взять пробы зоопланктона и провести инструментальные наблюдения за ихтиофауной и бентосом. Также ученые будут наблюдать за морскими млекопитающими и птицами.

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