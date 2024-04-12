Рыба активно использует автотранспорт

По итогам 2023 г. автотранспорт сохранил лидерство в структуре доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в другие регионы страны. По информации Рыбного союза, на автомобильные перевозки приходится 70% общего объема рыбных грузов.

Объемы доставки рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока в западные регионы России в 2023 г. выросли на 9% по сравнению с 2022 г. и составили 873 тыс. тонн. По данным аналитического центра Рыбного союза, в структуре перевозок среди видов транспорта лидером по-прежнему остается автотранспорт, на который приходится 70% от общего объема рыбных грузов.

«Несмотря на то, что в абсолютных цифрах перевозки автотранспортом в 2023 году были на 6% выше, чем в 2022 году, доля этого вида транспорта в общем объеме перевозок сократилась на 2 процентных пункта», — рассказали Fishnews в отраслевом объединении.

Доля железнодорожного транспорта в перевозках рыбы остается стабильной — 26%. При этом абсолютные значения железнодорожных перевозок в 2023 г. оказались на 9% выше показателей 2022 г.

Резко увеличил объемы перевозок рыбопродукции морской транспорт — в 2,4 раза — и теперь занимает 4% рынка. При этом более чем в 6 раз выросли перевозки трюмными партиями.

Доля речного транспорта осталась незначительной — всего 0,2% от общего объема перевозок.

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