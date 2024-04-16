Прокуратура ведет активную борьбу с электроудочками в интернете

В Калужской области прокуратура добились блокировки сайтов, на которых публиковались сведения об изготовлении электроудочек. Суд признал эту информацию запрещенной к распространению.

Интернет-ресурсы с инструкциями по электроудочкам выявила прокуратура Юхновского района. По результатам проверки ведомство подало административное исковое заявление о признании этой информации запрещенной к распространению.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, суд удовлетворил иск, доступ к сайтам заблокирован.

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