Сима откроет лососевую путину на Сахалине

Комиссия по анадромным в Сахалинской области определила сроки лова симы — этот вид лосося в регионе могут добывать рыбаки-любители.

Региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов приняла решение о сроках начала и запрета лова симы в режиме спортивно-любительской рыбалки в Сахалинской области. Как сообщает корреспондент Fishnews, раньше всего добыча откроется на юго-западном Сахалине — с 1 мая, лов будет разрешен до 10 июня. С 15 мая до 15 июня ловить симу можно будет на реках залива Анива. На юго-восточном побережье сроки рыбалки — с 25 мая до 25 июня, на северо-востоке — с 5 июня до 5 июля.

Сима в Сахалинской области ловится на участках для организации любительской рыбалки удебными орудиями.

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