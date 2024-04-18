Банки говорят о «китайском повороте» в кредитовании рыбаков

Рост корпоративного кредитного портфеля на начало марта ускорился за счет крупных выдач в добывающем секторе и рыболовстве, говорится в обзоре Дальневосточного главного управления Банка России.

Очередной доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ» опубликовал Банк России — его содержание формируют специалисты главных управлений ЦБ.

В обзоре Дальневосточного управления отмечено, что рост корпоративного кредитного портфеля на начало марта ускорился за счет крупных выдач в добыче, транспортировке и хранении, рыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.

Некоторые банки заявили о повышении спроса рыбодобывающих компаний на кредиты в юанях, отмечено в докладе.

По итогам прошлого года Центробанк указывал на рост кредитования юридических лиц в юанях (в целом по экономике) более чем втрое. Это вызвано как переводом ранее выданных кредитов в долларах и евро, так и спросом со стороны экспортеров в условиях высоких рублевых ставок, отметили в ЦБ.

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