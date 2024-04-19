Российская наука собрала данные на промысле клыкача в Антарктике

Научный наблюдатель Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) работал на промысле клыкача в зоне Конвенции АНТКОМ. Такая деятельность — важнейшая составляющая присутствия России в Антарктике.

Научно-исследовательские работы на борту российского ярусолова Alpha Crux (компания «Водолей»), добывающего клыкача в конвенционном районе АНТКОМ, проводились в соответствии действующими Мерами по сохранению АНТКОМ и Системой АНТКОМ по международному научному наблюдению (СНН АНТКОМ).

На промысле в статусе национального научного наблюдателя был задействован сотрудник отдела «Керченский» Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ), заведующий сектором Мирового океана Александр Зайцев.

В районе работ в промысловый сезон 2023/2024 гг. отмечалась довольно сложная ледовая обстановка, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

«В ходе промысла научным наблюдателем выполнялся комплекс работ, направленный на получение информации о промысловых и биостатистических характеристиках клыкача согласно требованиям СНН АНТКОМ, а также выполнялись дополнительные работы», — сообщили в пресс-службе.

За время рейса проведен биоанализ 1607 экземпляров клыкача. По программе АНТКОМ помечено 60 экземпляров клыкача и повторно выловлено с метками 17 рыб.

В качестве прилова к клыкачу встречалось шесть видов рыб, среди которых, доминировали представители макрурусов и ледяная рыба Вильсона.

Результаты научного наблюдения на промысле клыкача в рейсе Alpha Crux будут представлены на восьмом отраслевом семинаре по подготовке научных наблюдателей и инспекторов для работы в зоне Конвенции АНТКОМ.

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