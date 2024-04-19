Во Владивостоке поставили рекорд по выгрузке рыбы

Владивостокский морской рыбный порт установил новый рекорд по скорости обработки судов. Выработка за смену составила свыше 850 тонн рыбопродукции на одну технологическую линию.

Это позволило обработать судно «Кристал Арктика» с более чем 2500 тонн сельди за 36 часов вместо трех дней запланированной работы, рассказали Fishnews в пресс-службе компании.

Отмечено, что такой оперативности удалось достичь за счет оптимизации портовой инфраструктуры, а также за счет приобретения новых кранов и другой техники в рамках инвестиционной программы развития Владморрыбпорта. Сумма капитальных вложений уже достигла 8 млрд рублей.

В компании обратили внимание, что холодильные мощности порта обеспечивают хранение 33 тыс. тонн рыбопродукции. На его территории действуют два современных холодильника, а также уникальный для Дальнего Востока рефрижераторный контейнерный терминал. Он позволяет одновременно разместить и подключить до 1300 TEU.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews