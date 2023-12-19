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19 декабря 2023 года
Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Владивостокский морской рыбный порт провел пресс-тур. Журналистам продемонстрировали новые краны, холодильник, контейнерные площадки и рассказали, как реализуется программа развития предприятия.

По порту перемещаться сложно: автобусу с прессой то и дело перекрывает дорогу длинный железнодорожный состав из более чем 70 платформ. Скоро он отправится на опорную станцию порта — «Мыс Чуркин». У компании три тепловоза, собственная железнодорожная служба и локомобиль на ж/д ходу.

«Из 10 причалов порта (2 км причальной линии) пять причалов — контейнерные. На один из них как раз пришло новое оборудование из Китая, мы принимаем портальные краны», — отмечает коммерческий директор компании Владимир Бузанов.

Он обращает внимание, что раньше в портах использовали краны из Европы, но сейчас этот рынок закрылся. Поэтому Владморрыбпорт стал своего рода «пионером», заказав такое оборудование в КНР.

В порту выгружают прибывшие из Китая портальные краны

Были закуплены четыре портальных крана грузоподъемностью по 65 тонн и вылетом 45 м от кромки причала. С их помощью можно обрабатывать любые контейнеровозы емкостью до 3,5 тыс. TEU на борту.

Кроме того, в Китае приобрели три терминальных крана RTG грузоподъемностью по 45 тонн. Таким образом, всего теперь Владморрыбпорт располагает 11-ю портальными кранами для работы с контейнерами и 7-ю кранами RTG для работы на складе.

Два последних портальных крана сейчас как раз в процессе выгрузки. Процесс небыстрый: рабочие готовят площадку и устанавливают специальные рельсы, чтобы аккуратно перекатить кран с борта на причал.

«Владморрыбпорт сегодня является универсальным портом, но рыбная продукция традиционно остается одной из приоритетных номенклатур. Что касается перевалки рыбопродукции, по ней максимальный годовой грузооборот порта составляет 500 тыс. тонн, из которых 200 тыс. тонн отправляется в контейнерах», — рассказывает Владимир Бузанов.

По его словам, «контейнеризация» порта идет полным ходом в соответствии с потребностями рынка. На контейнерных терминалах после модернизации можно разместить около 15,5 тыс. TEU. Для работы с контейнерами и современным оборудованием компания уже набирает и обучает специалистов.

Следующая остановка — транспортный цех. В рамках программы технического перевооружения и модернизации, которая реализуется в порту с 2021 г., было переоборудовано здание еще советской постройки. Затраты составили почти 200 млн рублей.

Здание обновленного транспортного цеха

Обновленный цех демонстрирует главный инженер Владморрыбпорта Анатолий Ющенко. Он подчеркивает: новую технику нужно обслуживать и проверять. В этом помещении будет осматриваться автомобильная техника, автопогрузчики. Для удобства работы предусмотрены хорошее освещение, специальные углубления под осмотр, ремонт и техобслуживание машин. Система вентиляции позволяет работать с включенными двигателями.

Главный инженер Владморрыбпорта Анатолий ЮЩЕНКО

Далее расположены складские помещения, ремонтные мастерские со станками и сварочным оборудованием, крановый участок. Всего в цеху будут трудиться 120 человек, переезд планируют завершить до конца года.

Для рабочих созданы все условия

Журналистам демонстрируют раздевалки с локерами, помывочные, сушилку, душевую, кухню — есть все, чтобы с комфортом пообедать и отдохнуть.

Затем едем на терминал, где из контейнеров на борт судна отгружают горбушу в блоках.

Контейнерный рефрижераторный терминал в порту находится прямо у причала

«Мы находимся на уникальном сооружении — это единственный контейнерный рефрижераторный терминал в городе, который находится непосредственно у причала. Его емкость составляет порядка 600 розеток для подключения контейнеров», — рассказывает заместитель генерального директора Владивостокского рыбного терминала Константин Ежов.

Заместитель генерального директора Владивостокского рыбного терминала Константин ЕЖОВ

Он добавляет, что сейчас используются недавно купленные собственные контейнеры, а мощность площадки по перевалке составляет порядка 2-2,5 тыс. тонн в сутки.

Владимир Бузанов напоминает, что в этом году на Дальнем Востоке была рекордная путина — освоено свыше 600 тыс. тонн лосося, 10% этих уловов прошли через Владморрыбпорт. За август-сентябрь он в совокупности перегрузил около 60 тыс. тонн горбуши, кеты, нерки, кижуча.

«За один август мы установили своего рода рекорд, который не достигался портом за всю постсоветскую историю, — переработали 43 тыс. тонн рыбы. При этом рекорд поставили за 19 дней августа, потому что 12 дней стояла непогода», — говорит коммерческий директор.

Заместитель генерального директора Владивостокского рыбного терминала Татьяна Антипьева представила новый холодильник емкостью 7140 тонн единовременного хранения (сейчас там хранится 5,5 тыс. тонн рыбы).

Заместитель генерального директора Владивостокского рыбного терминала Татьяна АНТИПЬЕВА представила новый холодильник

Холодильник был введен в эксплуатацию в 2022 г. и активно используется — с него отправляется рыбопродукция как на внешний рынок, так и по российским регионам.

Для защиты мороженой рыбы от перепадов температуры, здесь используется особая технология погрузки: через крытую галерею. Рыба приходит поступает с судов на балкон холодильника, потом доставляется по галерее, спускается на лифте в морозильные камеры.

Склад может вместить более 7 тыс. тонн рыбопродукции

Визит завершился пресс-конференцией, на которой краткие итоги подвел генеральный директор Владморрыбпорта Александр Шевченко.

«Порт в этом году отметил свое 85-летие. Мы на сегодняшний день первые в России по перегрузке рыбопродукции и третьи на Дальнем Востоке по обработке контейнеров», — отметил он.

Александр Шевченко рассказал про развитие взаимодействия с коллегами из китайских портов и увеличение контейнерных мощностей компании.

Генеральный директор Владморрыбпорта Александр ШЕВЧЕНКО

«У нас в 2023 году уже выполнен план по контейнерообороту — 345 тыс. TEU, в прошлом году — 290 тыс. TEU, соответственно, рост существенный. По окончании 2024 года будет завершена программа, которая позволит размещать на территории порта 15,5 тыс. TEU и перегружать в течение года порядка 507 тыс. контейнеров», — привел цифры гендиректор.

Отвечая на вопрос корреспондента Fishnews, он сообщил, что с начала года порт принял в общей сложности в контейнерах и навалом 350 тыс. тонн рыбной продукции. К концу декабря планируется достичь цифры примерно в 400 тыс. тонн.

«В последнее время единственный год, когда нам удалось перегрузить более 500 тыс. тонн, — это был год «ковидный», когда Китай запретил работу с нашей рыбопродукцией и большое ее количество попало в российские порты», — обратил внимание Александр Шевченко.

Он отметил, что в основном все рыбные порты на Дальнем Востоке работают с полной загрузкой только во время лососевой путины. Все остальное время «идет конкуренция за каждый хвост».

Заместитель генерального директора компании Юрий Макогон рассказал про сложности, связанные с договором аренды причалов, а Владимир Бузанов — про мультимодальную цепочку доставки рыбопродукции из Охотского и Берингова морей.

С начала года порт принял в общей сложности 350 тыс. тонн рыбной продукции

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Декабрь 2023 г.

  • Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ
  • Краны выгружают по специально уложенным рельсам
  • Транспортный цех оборудован специальными ямами для ремонта техники и хорошо освещен
  • Рабочие могут с комфортом умыться…
  • …перекусить…
  • …и принять душ
  • Сейчас на новом холодильнике порта хранится 5,5 тыс. тонн рыбы
  • Заместитель генерального директора компании Юрий МАКОГОН

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