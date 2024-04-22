Перевозка под прикрытием: таможенники нашли среди офисной мебели морские деликатесы

Смоленские таможенники обнаружили около 700 кг рыбы и морепродуктов в фуре с офисной мебелью, следовавшей из Белоруссии. Сопроводительные документы на продукцию из водных биоресурсов отсутствовали.

При досмотре среди заявленных товаров сотрудники таможни нашли в деревянных ящиках и пенопластовых термобоксах 637 кг устриц, 16 кг лобстеров и 23 кг сельди. Страна происхождения этой продукции не установлена, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Офисную мебель, среди которой находились рыба и морепродукты, по документам везли в Москву.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Ему грозит штраф до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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