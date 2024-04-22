Эквадор и Россия рассмотрели вопросы рыбной торговли

Надзорные ведомства РФ и Эквадора согласовали сроки инспекции российских экспортеров артемии и обсудили условия снятия ограничений с эквадорских поставщиков рыбной продукции.

Россельхознадзор провел переговоры с Секретариатом по вопросам качества и безопасности Министерства промышленности, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Эквадора. На встрече обсудили организацию инспекций для взаимной торговли рыбой и морепродуктами.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе российского ведомства, стороны согласовали проведение во втором квартале 2024 г. очной инспекции предприятий РФ эквадорскими специалистами для продления срока разрешения на экспорт цист артемии.

Представители республики в свою очередь подняли вопрос о возможности снятия ограничений с поставщиков рыбных продуктов. Ограничения в отношении восьми компаний Россия начала вводить с 2020 г. после неоднократных нарушений. В продукции, в частности, было обнаружено присутствие колиморфных бактерий, трифенилметановых красителей с метаболитами, а также превышение содержания ртути.

Эквадорская сторона уведомила о проведенных инспекциях на местах производства и в точках отгрузки рыбных товаров и о введениями компаниями корректирующих мер для выполнения требований РФ. Россельхознадзор предложил вернуться к обсуждению возможного снятия ограничений после запланированных на ближайшее время видеовизитов на несколько эквадорских предприятий.

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