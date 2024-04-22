По делу о столкновении судов вынесут приговор

В Магадане перед судом предстанет житель Приморья за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. По версии следствия, фигурант допустил столкновение судна с рыболовецким траулером.

Хабаровский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Приморского края. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

«В июне 2022 года обвиняемый, являясь старшим помощником капитана и единолично управляя морским судном, следовавшим к месту выборки порядка в акватории Охотского моря, отпустил вахтенного матроса и сам покинул на продолжительное время ходовой мостик, допустив бесконтрольнее следование транспортного средства. В результате чего произошло столкновение морского судна с рыболовецким траулером», — рассказали Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечено, что собственнику поврежденного рыболовецкого судна причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 24 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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