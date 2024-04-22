Для флота разработали инновационную краску — защиту от биообрастаний

Российские ученые разработали биоцидную краску для защиты кораблей и гидротехнических сооружений от обрастания морскими организмами. Новый состав эффективен и безопасен для водной экосистемы, отмечают специалисты.

Над проектом работали сотрудники Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) совместно с коллегами Севастопольского государственного университета (СГУ) и Томского государственного университета (ТГУ).

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории нанобиоинженерии ИФПМ СО РАН, ответственного исполнителя проекта Ольги Бакиной, промышленность очень заинтересована в результатах исследований. Биообрастание судов и их отдельных узлов наносит серьезный экономический урон, при этом некоторые защитные краски негативно влияют на гидробионтов. Для решения проблемы ученые всего мира предлагают разные варианты, например, создаются супергладкие покрытия со сниженной адгезией, а также покрытия, имитирующие акулью кожу. Актуальными остаются и краски.

В рамках проекта отечественные исследователи разработали оптимальный состав краски, рассказали Fishnews в пресс-службе Томского научного центра СО РАН. Ученые в два раза уменьшили концентрацию оксида меди (с 40% до 20%) и впервые в мире ввели частицы-биоциды, состоящие из компонентов на основе оксида и феррита цинка. Эти специальные частицы точечно воздействуют на бактерии, разрушая их и не давая им закрепиться, отметили специалисты.

В течение 2023 г. в СГУ провели эксперименты, погрузив покрытые краской пластины в аквариумы с гидробионтами на несколько месяцев. Результаты показали снижение биообрастания в 20 раз и экологичность нового состава (морские организмы продолжали активно размножаться). Также ученые установили, что для защиты достаточно одного слоя краски, нанесенного в последнюю очередь.

Сейчас в кооперации с вьетнамскими специалистами готовится заявка на международный грант. Он позволит продолжить исследования в регионе, где можно проводить эксперименты круглогодично.

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