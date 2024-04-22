Туристы пытаются провезти рыбные «сувениры» из Монголии в обход запрета

С начала марта сотрудники таможни на границе с Монголией пресекли уже три попытки ввоза рыбной продукции. В связи с эпизоотической обстановкой на это действует запрет, рассказали в таможенном ведомстве.

Попытки незаконного ввоза рыбы в Россию из Монголии пресекли сотрудники таможенного поста, расположенного в автомобильном пункте пропуска Монды в регионе деятельности Бурятской таможни.

Граждане России, отдыхавшие в соседней стране на озере Хубсугул, везли 32 кг хариуса и 7,5 кг налима. При этом россияне были осведомлены о запретах и ограничениях при перемещении этой категории товара, поэтому пытались спрятать улов от таможенного контроля, рассказали Fishnews в пресс-службе таможни.

Пакеты с рыбой бурятские таможенники обнаружили в запасном колесе автомобиля, в нише туристического столика, в багажном отделении, в кузове пикапа под двойным дном.

Найденная в тайниках рыба изъята и уничтожена. Гражданам, совершившим правонарушения путем сокрытия товара от таможенного контроля (часть 2 статьи 16.1 КоАП РФ), грозит его конфискация. Кроме того, за несоблюдение запретов и ограничений (стятья 16.3 КоАП РФ) при перемещении товаров нарушителей привлекут к ответственности в виде штрафа.

По словам и.о. начальника таможенного поста ДАПП Монды Доржо Шожоева, ввоз рыбы в период подледной рыбалки — одно из самых распространенных правонарушений среди туристов-россиян. Как правило, это период февраль — апрель. С начала подледной рыбалки пресечено четыре попытки ввезти в Россию рыбу в тайниках.

Физические лица для личного пользования могут ввозить до 5 кг продукции животного происхождения в заводской упаковке, но только при условии, что страна ввоза является благополучной в эпизоотическом отношении. В связи со сложной эпизоотической ситуацией на территории Монголии с 2017 г. введены временные ограничения на ввоз в Россию продукции животного происхождения. Они до сих пор не сняты, обратили внимание в таможне.

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