Производителей продуктов подстрахуют от «географических» проблем

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в два технических регламента Таможенного союза. Если реквизиты производителя пищевой продукции меняются из-за переименований, можно будет три года выпускать товар с прежней маркировкой.

Поправки внесены в техрегламенты «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки». Предусматривается возможность выпуска в обращение продукции без изменения маркировки в случае изменения реквизитов местонахождения изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера), сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Поправки предложила Республика Казахстан. В государственные органы обращались производители, которые сталкивались с проблемой необходимости замены маркировки пищевой продукции из-за переименований города, области, улицы и т.д.

Изменения вносятся в статью 39 техрегламента «О безопасности пищевой продукции». В течение 36 месяцев с даты переименования города, области, улицы и т.д., указанных в качестве реквизитов адреса места нахождения изготовителя пищевой продукции (уполномоченного изготовителем лица, импортера), допускается выпуск в обращение продукции с указанием в маркировке предыдущих наименований его места нахождения — при условии неизменности фактического географического места нахождения и фактического места производства.

При этом в статье 4 техрегламента «Пищевая продукция в части ее маркировки» предусматриваются возможные способы доведения до потребителя достоверных и актуальных сведений о месте нахождения изготовителя продукции (уполномоченного изготовителем лица, импортера).

Поправки вступят в силу через 180 дней с даты официального опубликования решения Совета ЕЭК.

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