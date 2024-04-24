Для рыболовства в Антарктике вновь обучат наблюдателей

В Атлантическом филиале ВНИРО в Калининграде с 3 по 7 июня состоится девятый семинар «Подготовка международных и национальных научных наблюдателей и инспекторов для работы в конвенционном районе АНТКОМ».

Программа традиционно будет включать отдельные блоки для наблюдателей и для инспекторов, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО. Отдельно планируется остановиться на изменениях, внесенных Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) в систему международного научного наблюдения и инспекционную систему.

Будут представлены отчеты российских специалистов, работавших в статусе национальных наблюдателей на промыслах криля и клыкача судами РФ в сезон 2024 г.

С учетом перспектив развития отечественной добычи этих объектов особое внимание уделят практическим аспектам научного наблюдения и мерам по сохранению на промыслах криля и клыкача.

Кроме того, в программе семинара круглый стол «Российские антарктические промыслы и научное наблюдение в зоне действия Конвенции АНТКОМ».

Организаторы просят зарегистрироваться для участия в семинаре до 29 мая.

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