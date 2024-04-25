Озера Зауралья предоставляют под аквафермы

В Курганской области на аукцион выставили девять озерных участков для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 22 мая.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 17,4 га до 348,5 га расположены в Белозерском, Звериноголовском, Лебяжьевском, Мишкинском, Петуховском, Половинском и Целинном районах.

Начальная цена лотов — от 14 тыс. до 279 тыс. рублей. Торги предполагается провести 30 мая в Тюмени. Все РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews