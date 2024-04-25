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Специалисты «НПК Морсвязьавтоматика» готовы взяться за отделку судна любого типа. Фото предоставлено пресс-службой компании

«НПК Морсвязьавтоматика»: композитные решения для оснащения судов

С точки зрения постройки и оснащения судов композитные материалы обладают множеством достоинств: прочностью, легкостью, высокой коррозионной стойкостью и долговечностью. Для инжиниринговой компании «НПК Морсвязьавтоматика» проектирование и производство изделий из композитов — одно из ключевых направлений деятельности.

В России стремительно растет производство композитных материалов и изделий из них. Причины этого роста таковы:

— быстрое увеличение спроса, вызванное высокими потребительскими качествами композитов;

— уход с российского рынка большинства иностранных поставщиков;

— преференции для отечественных компаний, обусловленные включением в госпрограмму развития промышленности подпрограммы по развитию производства традиционных и новых материалов.

Композитные материалы обладают множеством достоинств: прочностью, легкостью, высокой коррозионной стойкостью и долговечностью. Примечательно, что функциональные характеристики материалов существенно различаются и производители конечной продукции имеют широкие возможности для выбора именно того композита, который соответствует решаемой задаче в наибольшей степени. Поскольку в различных производствах востребованы материалы с разными свойствами, поставщики изделий из композитов обычно ориентируются на конкретные отрасли — авиапром, оборонку, энергетику, строительство и т.д.

Для инжиниринговой компании «НПК Морсвязьавтоматика» проектирование и производство изделий из композитов является одним из ключевых направлений деятельности. Предназначена эта продукция главным образом для постройки и оснащения судов.

Наличие производственных мощностей и высококвалифицированного персонала позволяет компании успешно решать задачи на всех этапах технологической цепи, включающей:

— концепт-дизайн внешней и внутренней геометрии;

— 3D-моделирование;

— натурные модельные работы;

— изготовление опытных образцов;

— серийное производство.

«НПК Морсвязьавтоматика» располагает линией массового производства судовых сэндвич-панелей для обстройки помещений — кают, коридоров, камбузов и прочих. Производительность линии составляет 5 000 панелей (общей площадью почти 7 000 кв. м) в месяц с возможностью увеличения.

Идя навстречу пожеланиям заказчиков, «НПК Морсвязьавтоматика» не только наращивает объемы производства, но и расширяет номенклатуру. Помимо систем зашивки, компания выпускает:

— судовую мебель;

— палубные покрытия;

— судовые двери;

— модульные каюты;

— модульные санитарные узлы;

— транспортные сиденья.

«НПК Морсвязьавтоматика» не ограничивается крупносерийным производством. Компания готова поставлять мелкими партиями или даже поштучно следующие изделия:

— корпуса яхт;

— кресла судовые;

— корпуса спутниковых антенн;

— декоративные накладки на пульт управления судном.

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Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Специалисты «НПК Морсвязьавтоматика» готовы взяться за отделку судна любого типа. Фото предоставлено пресс-службой компании
  • Композитные материалы обладают множеством достоинств: прочностью, легкостью, высокой коррозионной стойкостью и долговечностью. Фото предоставлено пресс-службой компании
  • «НПК Морсвязьавтоматика» непрерывно совершенствует технологии работы с композитными материалами. Фото предоставлено пресс-службой компании
  • «НПК Морсвязьавтоматика» не только наращивает объемы производства, но и расширяет номенклатуру. Фото предоставлено пресс-службой компании
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