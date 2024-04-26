В мае рыба будет ехать за рубеж по ставке 5,5%

Минэкономразвития определило ставку вывозной таможенной пошлины на товары из определенного правительством перечня на май 2024 г. Решение распространяется в том числе на рыбную продукцию.

Напомним, что правительство привязало ставку экспортной пошлины на ряд товаров к курсу доллара. По итогам мониторинга этого показателя ставку ежемесячно определяет и публикует Министерство экономического развития.

В мае ставка пошлины на товары, указанные в пункте 1 постановления правительства от 21 сентября 2023 г. № 1538, составит 5,5% от таможенной стоимости, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что такие ставки предусмотрены в том числе для продукции из рыбы и морепродуктов.

В октябре и ноябре ставка составляла 7%. В декабре снизилась до 5,5%, на том же уровне сохранялась и в январе. В феврале она составила 4,5%. В марте и апреле вернулась к показателю 5,5%.

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