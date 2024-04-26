«Рыбные» планы: В структуре собственности Владморрыбпорта произошли изменения

Аркадий Пинчевский приобрел 50% долей в компании ООО «Геотэкс» (структура владеет контрольными долями в ряде компаний, связанных с портовой деятельностью ОАО «Владморрыбпорт») у Сергея Дарькина и ООО «ТИГР-Инфраструктура». В планах участников сделки — развитие перевалки рыбопродукции.

ОАО «Владморрыбпорт» является одним из крупнейших по объему грузооборота (более 5 млн тонн) универсальным перегрузочным комплексом в морском порту Владивосток. Общая площадь порта превышает 370 тыс. кв. м, из которых более 150 тыс. кв. м используется под открытые складские площадки (они применяются для работы с грузами северного завоза). Инфраструктура группы компаний включает холодильные склады на территории порта и железнодорожных терминалов для хранения рыбной продукции и другого продовольствия; современный рефрижераторный терминал для грузов, требующих температурного режима; переоснащенный контейнерный терминал; подъездные железнодорожные пути. Это один из ключевых логистических комплексов Дальнего Востока для работы с продовольственными грузами.

Участники сделки заявили о намерении активно развивать возможности порта для работы с продовольствием, в том числе для перевалки рыбных грузов, сообщает корреспондент Fishnews.

Аркадий Пинчевский уже реализует в Приморье проект по созданию специализированного рыбного порта на полуострове Назимова с общим объемом инвестиций в 9 млрд рублей. Этот проект также предусматривает организацию специализированной инфраструктуры для работы с продовольствием: холодильных складов, бассейновых комплексов для передержки водных биоресурсов и т. д.

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