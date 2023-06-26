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Портовый комплекс на Назимова во Владивостоке по итогам аукциона приобрело ООО «Евразийский рыбный центр». Фото пресс-службы Российского аукционного дома

Проекты в рыбной логистике поддержат льготными финансами

Проекты по хранению и транспортировке рыбной продукции получат льготное финансирование по линии ВЭБ.РФ. Это в том числе создание специализированного рыбного порта на полуострове Назимова.

Предоставление льготного финансирования инвестпроектам по хранению, перевалке и транспортировке рыбной продукции с Дальнего Востока рассмотрели на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Встречу проводил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Сегодня мы рассмотрим проекты, которые предлагаются для финансирования за счет средств государственной корпорации развития ВЭБ. РФ. Два проекта связаны с хранением, перевалкой и транспортировкой рыбной продукции. На Дальнем Востоке добывается порядка 70% российской рыбы. Один из регионов — лидеров по объемам вылова в макрорегионе стал Приморский край. В то же время по вполне понятным причинам порты Приморья сильно загружены. Не все объемы мы можем также и хранить на территории края, этого не позволяют мощности холодильников. Для разгрузки портовой инфраструктуры региона и устранения дефицита холодильных мощностей президентом РФ принято решение о развитии рыбного порта на полуострове Назимова», — отметил, открывая заседание, Юрий Трутнев.

На полуострове Назимова во Владивостоке ООО «Евразийский рыбный центр» планирует построить специализированный рыбный порт с причальной инфраструктурой, ж/д и автомобильными подходами.

Проект предполагает увеличение мощностей перевалки рыбной продукции до 230 тыс. тонн в год, а также генеральных грузов (в рамках программы северного завоза) до 240 тыс. тонн в год. Будет построен холодильный склад мощностью 25 тыс. тонн единовременного хранения, бассейн для передержки краба на 200 тонн, склад рефконтейнеров и теплый склад для генгрузов, рассказали в пресс-службе правительства о деталях проект.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что на полуострове Назимова предполагается создать аукционную площадку для торговли продукцией из водных биоресурсов.

С логистикой продовольствия и, в частности, рыбной продукции будет связан и проект компании «Рефсервис — Восток» по созданию железнодорожного оператора для организации перевозок рефрижераторных грузов с использованием рефконтейнеров и вагонов-термосов. Предполагается, что реализация проекта минимизирует риски дефицита провозных мощностей для продукции, перегружаемой через порты Дальнего Востока.

Железнодорожный оператор планирует организовать перевозку рыбной продукции из дальневосточных регионов в центральные регионы страны, а также обратную доставку продовольственных грузов из ЦФО на Дальний Восток.

По итогам обсуждений проекты были признаны приоритетными в целях их льготного финансирования за счет средств государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ».

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