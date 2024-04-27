Приморье представит свои возможности в Даляне и Шэньяне

В июне-июле в провинции Ляонин Китая пройдут Дни Приморского края. Цикл мероприятий призван активизировать международное сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, отметили краевые власти.

Цикл мероприятий, посвященных развитию российско-китайского сотрудничества, будет проходить с 30 июня по 4 июля в городах Далянь и Шэньян. Об этом заявила первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Российский регион работает для укрепления связей между двумя странами на разных площадках. Представитель краевых властей отметила, что с 22 по 24 апреля прошли Дни Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Цзилинь (Китай).

«Отдельным блоком Дней ЯКАО в Приморском крае стала насыщенная деловая программа. Китайским гостям представили весь торгово-экономический и инвестиционный потенциал края, а они, в свою очередь, подготовили видеоролики и доклады о своем регионе. В переговорах приняли участие более 100 представителей китайского бизнеса и свыше 50 бизнесменов из Приморья», — рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что власти ЯКАО пригласили к сотрудничеству российских экспортеров рыбы и морепродуктов, особенно свежего камчатского краба, и предложили пользоваться возможностями «сухого порта» Хуньчунь.

Вера Щербина также сообщила о том, что уже в ближайшее время планируется представить регион в рамках восьмого Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине 17-21 мая. Приморские производители познакомят местных жителей с агропродукцией региона, а также русскими традициями и культурой.

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