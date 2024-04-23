Российских крабов зовут в Хуньчунь

В Яньбянь-Корейском автономном округе (ЯКАО) Китая, граничащем с Приморским краем, приглашают к сотрудничеству российских экспортеров рыбы и морепродуктов, особенно свежего камчатского краба. Речь об этом шла на открытии Дней ЯКАО в Приморье.

В Приморском крае стартовали Дни Яньбянь-Корейского автономного округа китайской провинции Цзилинь. Организаторами мероприятий выступили правительства Приморья и ЯКАО. На торжественном открытии во Владивостоке обсудили дальнейшее развитие двусторонних связей, в том числе торговых, сообщает корреспондент Fishnews.

Директор управления коммерции ЯКАО Ли Руй рассказал, что в импорте «наиболее представительными» являются камчатские крабы. «С повышением уровня жизни все больше камчатских крабов появляются на обеденных столах китайских потребителей. Свежие камчатские крабы, импортированные через [сухой — прим. ред.] порт Хуньчунь, составляют более 70% от общего объема торговли [камчатским крабом — прим. ред.] в стране. В 2023 году общий объем торговли камчатскими крабами, импортированными из России, составил 3,02 млрд юаней (416 млн долларов), прирост — 16,1%», — озвучил цифры Ли Руй.

Он обратил внимание, что приморские поставщики рыбы и морепродуктов могут воспользоваться сухим портом Хуньчунь для выхода на огромный китайский рынок.

«В Хуньчуне есть две зоны взаимной торговли с Россией: китайско-российская взаимная торговая зона и железнодорожная взаимная торговая точка. В 2020 году было одобрено осуществление политики взаимной торговли», — отметил чиновник.

В пример директор управления коммерции ЯКАО привел тонну кальмара стоимостью 18,5 тыс. юаней. По его словам, в зоне взаимной торговли с тонны кальмара можно заплатить на 2,9 тыс. юаней налогов меньше, чем при обычной торговле. «Мы искренне приглашаем российских поставщиков рыбы, муки, шоколада, кедровых орехов и других категорий к более тесному сотрудничеству», — подчеркнул Ли Руй.

Яньбянь-Корейский автономный округ провинции Цзилинь граничит с южной частью Приморского края. Город Хуньчунь расположен на стыке трех государств — России, КНР и КНДР. Расстояние от Хуньчуня до российской границы — 14,5 км. Взаимная торговля осуществляется через автомобильный погранпереход «Краскино» и железнодорожный погранпереход «Махалино».

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