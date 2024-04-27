Колымские ученые присматриваются к рыбе Западной Сибири

В Магаданском филиале ВНИРО продолжают исследования, призванные ответить на вопрос о целесообразности воспроизводства чира и сига-пыжьяна на рыбоводных заводах региона. Инкубационный материал доставлен с заводов Тюменской области.

В 2024 г. специалисты МагаданНИРО продолжили начатые в 2022 г. исследования по разработке технологии искусственного воспроизводства чира и сига-пыжьяна в условиях рыбоводных заводов Магаданской области. Основа — инкубационный материал, полученный с рыбоводных заводов Тюменской области, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Напомним, исследования ведутся в рамках договора с Охотским филиалом Главрыбвода. Ученым предстоит оценить выживаемость сиговых рыб на различных этапах онтогенеза, проанализировать их биолого-физиологическое состояние в мальковый период развития, опробовать новые технологии содержания и кормления. Будут выработаны рекомендации по выращиванию молоди в условиях рыбоводных заводов Колымы, подчеркнули в МагаданНИРО.

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