Исследования по чиру и пыжьяну пройдут в Магаданской области

В Магаданской области проведут исследования в области искусственного воспроизводства чира и сига-пыжьяна. Заказчиком работ выступает Охотский филиал Главрыбвода.

Информация о заказе размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Цена контракта — 2 млн рублей, срок проведения работ — до 15 декабря.

В частности, от исследователей ждут «разработки новейших биотехнологий выращивания и комплексного изучения эффективности искусственного воспроизводства чира и сига-пыжьяна в Магаданской области». Напомним, что заказ на аналогичные исследования размещался и в прошлом году.

По информации Охотского теруправления Росрыболовства, в 2023 г. в рамках компенсационных мероприятий в водоемы Магаданской области выпустили 0,925 млн штук молоди пеляди, 1,8 млн штук молоди чира, 47,7 тыс. штук молоди сига-пыжьяна и 127 тыс. штук молоди лососевых.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews