Дальрыбвтуз поищет идеи для федерального ритейла

Учащиеся Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета примут участие в конкурсе «Вкусвилла». Команды в рамках студенческого инкубатора будут предлагать идеи новых продуктов для потребительского рынка.

Дальрыбвтуз заключил с торговой сетью соглашение о намерениях сотрудничества. «Несмотря на то, что на Дальнем Востоке этот бренд пока не представлен, студенты Института пищевых производств получат возможность справедливой конкуренции с начинающими технологами из других вузов и городов», — рассказали Fishnews в пресс-службе университета.

«В первую очередь речь идет о конкурсе технологических разработок с перспективой доведения идеи до реализации готового продукта и представления его на полках торговой сети «Вкусвилл», — прокомментировала директор института Евгения Лаптева.

Заявки на участие в студенческом R&D-инкубаторе, намеченном на осень, будут приниматься по двум направлениям: рыбная и молочная продукция. Конкурс стартует в сентябре.

Команды из двух-трех человек должны будут найти наставника в своем институте, за три месяца придумать идею нового продукта, исследовать перспективы будущего продукта на потребительском рынке, отработать рецептуры и технологии производства, подобрать правильную упаковку и разработать ее дизайн. Прототип продукта участники презентуют в финале инкубатора 24 декабря 2024 г. Продукт должен быть без вредных добавок, вкусным и красивым, не обремененным патентами и решать какую-либо потребительскую проблему, обозначили критерии отбора заявок организаторы конкурса.

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