В Астрахани пресекли сбыт кустарной икры

В Астраханской области двое местных жителей подозреваются в реализации опасной для здоровья щучьей икры. У фигурантов обнаружили более центнера сырья и готовой продукции.

По версии следствия, в марте подозреваемые приобрели щучью икру у неустановленных лиц и перевезли ее в квартиру в Астрахани для последующей переработки и продажи. В ходе «проверочной закупки» нелегалы продали оперативникам несколько банок щучьей икры.

По месту жительства и в машинах граждан было обнаружено более 150 пластиковых банок с икрой весом 0,5 кг каждая, а также свыше 57 кг непереработанной рыбной продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

По заключению эксперта, изъятая продукция опасна для здоровья. Фигурантам инкриминируют статью 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции без маркировки, не отвечающей требованиям безопасности). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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