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У жителей Астраханской области изъяли более 150 банок с икрой. Фото пресс-службы регионального следственного управления СК РФ

В Астрахани пресекли сбыт кустарной икры

В Астраханской области двое местных жителей подозреваются в реализации опасной для здоровья щучьей икры. У фигурантов обнаружили более центнера сырья и готовой продукции.

По версии следствия, в марте подозреваемые приобрели щучью икру у неустановленных лиц и перевезли ее в квартиру в Астрахани для последующей переработки и продажи. В ходе «проверочной закупки» нелегалы продали оперативникам несколько банок щучьей икры.

По месту жительства и в машинах граждан было обнаружено более 150 пластиковых банок с икрой весом 0,5 кг каждая, а также свыше 57 кг непереработанной рыбной продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

По заключению эксперта, изъятая продукция опасна для здоровья. Фигурантам инкриминируют статью 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции без маркировки, не отвечающей требованиям безопасности). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Fishnews

  • У жителей Астраханской области изъяли более 150 банок с икрой. Фото пресс-службы регионального следственного управления СК РФ
  • Икру перерабатывали в квартире в Астрахани. Фото пресс-службы следственного управления СК РФ по Астраханской области
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