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Власти Камчатки намерены добиться возможностей рыболовства на Командорах. Фото пресс-службы правительства края

Власти Камчатки решают вопросы о рыбалке на Командорах

Перевод Командорского заповедника в статус национального парка призван был решить вопросы рационального природопользования. Однако пока тема организации любительского и промышленного лова в Алеутском округе остается сложным, отметило руководство Камчатского края.

Вопросы рыболовства в Алеутском муниципальном округе губернатор Владимир Солодов прокомментировал во время прямого эфира.

Лов лососей в режиме традиционного рыболовства для жителей Алеутского округа разрешен с 1 июня. При этом добыча в режиме промышленного и традиционного рыболовства на данный момент невозможна, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Связано это с тем, что было принято решение о преобразовании заповедника «Командорский» в национальный парк «Командорский» и включении в него северной части острова Беринга. Во время принятия этого решения были даны гарантии, что будет сохранена возможность не только для традиционного, но и для любительского и промышленного рыболовства на Командорских островах в Алеутском округе. В то же время сейчас мы упираемся в законодательство: несмотря на то, что окончательно еще не создан нацпарк, так как положение не утверждено, уже начинают применяться запреты», — отметил Владимир Солодов.

По его словам, сейчас будет предлагаться все-таки вернуться к решению об исключении северной части острова Беринга из нацпарка с включением альтернативной территории для того, чтобы сохранить общую площадь, которая установлена в постановлении правительства РФ.

«И наша позиция твердая, что на Командорских островах должна быть обеспечена возможность всех трех видов рыбалки», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, он поручил восстановить участки любительского рыболовства, которые были закрыты несколько лет назад. Также сейчас идет работа по выделению лимитов в рамках промышленного рыболовства.

«Считаю, что это правильно, что нам нужно сохранить единственное предприятие на Командорских островах, которое работает в режиме промышленной рыбалки. Мы все для этого делаем, чтобы законодательные коллизии между законодательством об особо охраняемой природной территории и о рыболовстве не сказались негативно на наших жителях», — сказал глава региона.

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