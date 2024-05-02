Проект изменений в Правила пограничного режима предусмотрел важные поправки для рыбаков

Проект приказа, представленный Федеральной службой безопасности, предусматривает очень важный для рыбаков прибрежного комплекса пункт — о пребывании маломерных судов в темное время суток в море, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Напомним, что в апреле был опубликован проект приказа ФСБ России о внесении изменений в правила пограничного режима.

Среди предложенных поправок и положение, которое имеет большое значение для организации работы маломерного флота, прежде всего на промысле тихоокеанских лососей, сообщил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Речь идет о пункте 30, включенном в проект, уточнил руководитель отраслевого объединения. Предлагается предусмотреть, что при отсутствии исправных технических сресдств контроля решение о пребывании маломерных судов в российской части вод в любое время суток принимает начальник пограничного органа, «исходя из технической возможности пограничного органа по контролю за пребыванием маломерных судов (средств) в российской части вод».

Такое уточнение позволит рыбакам находиться в море, не ограничиваясь светлым временем суток, — это очень важно для бесперебойного промысла, отметил собеседник Fishnews.

Вопрос не раз обсуждался с представителями пограничных органов, в том числе на площадке Сахалинского рыбохозяйственного совета (заседания СРХС проходят с участием разных задействованных в организации рыболовства структур).

«Хотелось бы поблагодарить Федеральную службу безопасности за проделанную работу. Теперь очень важно, чтобы к лососевой путине изменения были приняты», — подчеркнул Максим Козлов.

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