ФСБ готовит изменения в правила пограничного режима

Федеральная служба безопасности представила проект поправок в Правила пограничного режима. В новой редакции планируется изложить правила промысловой, исследовательской деятельности.

Проект приказа «О внесении изменений в Правила пограничного режима, утвержденные приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454» размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Федеральная служба безопасности, в частности, разработала новую редакцию правил для российской части пограничных рек, озер и других водных объектов, внутренних морских вод и территориального моря РФ.

Проект разработан, для того чтобы детализировать и скорректировать отдельные правила, регламентирующие порядок плавания и пребывания судов в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, рыболовства и другой хозяйственной деятельности на море, говорится в пояснительной записке.

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